Shakira reaccionó a video viral de una imitadora de su voz

El éxito de la cantante colombiana Shakira no se detiene. El lanzamiento de su más reciente canción, Don’t Wait Up, revolucionó a sus fanáticos quienes no pierden detalle de cada paso que da en sus redes sociales.

De hecho, Shakira utilizó su cuenta oficial de Instagram para reaccionar al video viral de una imitadora de su voz.

En su perfil de Instagram, Shakira ya superó los 70 millones 300 mil seguidores. Fue allí donde publicó un reciente video en reacción al clip de una imitadora de su voz. Se trata de una influencer india llamada Shuba, quien ordenó una pizza copiando el modo de cantar de la cantante barranquillera.

La imitadora de la voz de Shakira genera reacciones en redes sociales

Shuba tiene cerca de un millón y medio de seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok. En sus perfiles predominan los videos cantando, pero también los clips de bromas telefónicas.

Shuba se grabó ordenando una pizza con el particular modo de cantar de Shakira. De hecho, realiza la broma sin problema pero al final indica que el pedido se lo envíen al domicilio de la cantante colombiana. Todo el diálogo forma parte de una versión de Suerte, la icónica canción del álbum Servicio de Lavandería:

Shakira no tardó en reaccionar al video de la imitadora de su voz y publicó un clip en Instagram a dúo. Allí, ella misma responde al pedido, como si se tratara de una conversación entre cliente y pizzería. El clip fue realizado originalmente en TikTok donde ya tiene más de 5 millones y medio de visualizaciones.

Asombrada, Shuba comentó la publicación de Shakira. “Ummm, Miss Shakira, gracias, te adoro, podemos colaborar algún día?, que alguien me pellizque – llorando”, escribió.

Al cierre de esta nota, la publicación sumaba más de un millón 200 mil likes y tenía más de 13 mil 300 comentarios de fanáticos de Shakira y de Shuba.