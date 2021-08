Creadores de “Doblao”: “Estamos a full con esto y podemos pagar nuestras cuentas”

En el Ciudadano ADN conversamos con Vicente Fuenzalida y Aníbal Cifuentes, miembros fundadores de “Doblao”, un verdadero fenómeno de las redes sociales.

“Desde este año nosotros estamos a full con esto, donde podemos pagar nuestras cuentas y podemos vivir una vida digna”, comenzó diciendo la dupla creativa.

En esa línea Aníbal Cifuentes aseguró que tanto él como su compañero poseen un fuerte amor por el cine y por la televisión.

“Somos el contrario de lo que la gente dice, de que la tele hay que apagarla”, explicó.

El origen de “Doblao”

De acuerdo a las palabras de Vicente Fuenzalida, “por el año 2017 hice un video para unos amigos relacionado con el fútbol”.

“Me acuerdo que Chile jugaba con Bolivia, en ese fatídico partido donde nos ganan pero que después nos dan los puntos por secretaria”, narró.

Otro video que subió Fuenzalida en los inicios de “Doblao” fue uno de Stranger Things. “Estaba de moda en ese momento y lo subí en mi perfil personal y en 3, 4 días obtuvo 200 mil reproducciones”.

“Ahí dije ‘hay algo acá'”, señaló el doblajista.

“Yo comencé con un curso de doblaje. No era experto para nada y fui mejorando video tras video y a 5 años puedo decir que hacemos un muy buen trabajo. Y eso es lo que mucha gente nos habla que quiere crear contenido, pero que no se atreve porque siente que no es tan bueno. Personalmente trato de decirle que se tiren nomás”, añadió el entrevistado en conversación con el Ciudadano ADN.