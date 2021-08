Mamá brasileña borró las redes sociales de su hija influencer: Tenía cerca de 2 millones de seguidores

Una mamá brasileña borró las redes sociales de su hija que tenía cerca de 2 millones de seguidores.

Más de 117 mil seguidores en Instagram tiene Fernanda Rocha Kanner, madre que tomó la drástica decisión de eliminar el perfil de su hija de dicha red y de TikTok quien tenía 1,7 millones de seguidores y se hacía llamar “Nina Ríos”.

La decisión fue tomada por Fernanda a inicios de julio, lo que ha causado un gran revuelo hasta la fecha debido a la fama de la menor. “El cariño que le tienen es de lo más lindo pero no creo que sea saludable para un adulto y menos aún para un adolescente basar las referencias de autoconocimiento en la retroalimentación virtual”, escribió la mujer a los fans de su hija, Valentina.

“Entre sus redes había casi 2 millones de seguidores, decenas de clubes de fans, todos muy dulces pero también dañinos para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad”, expresó la mujer en una extensa publicación en la que añadió una foto de la menor.

“No quiero que crezca creyendo que es este personaje. No quiero que haga publicidad de ropa de poliéster inflamable fabricada en China. No quiero que mi brillante hija haga sus bailes diarios como un babuino entrenado”, añadió entonces generando cientos de comentarios ofensivos por parte de los seguidores de la adolescente.

Hasta la fecha, la decisión de Fernanda Rocha ha generado comentarios negativos en sus redes, en donde los usuarios tachan a la madre de “envidiosa”, “mala mamá” y “narcisista”.

Respecto a esto, en los últimos día la mamá que borró las redes sociales de su hija compartió un nuevo mensaje respecto a su decisión. “Desde hace un mes me maldicen, amenazan y critican a diario estos jueces cobardes detrás de la pantalla que piensan que esta es tierra de nadie, que no tiene un ser humano detrás”, comenzó.

“Me tomó 38 años acumular herramientas que a los 14 simplemente no tenía. Casi nadie lo hace”, añadió en una publicación.

Según recogió el medio español El Mundo, en una entrevista la menor aseguró no estar de acuerdo con su mamá pero que aún así no sabe si volverá a las redes. “Obviamente no estaba muy feliz. Me enojé bastante”, señaló.