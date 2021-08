Más allá de la música: Rihanna es oficialmente multimillonaria

La cantante barbadense Rihanna desde esta jornada es considerada como “multimillonaria” de manera oficial por la revista Forbes, principalmente, gracias a sus negocios con la firma Fenty.

Sin lanzar nueva música desde el 2016, su fortuna se nutre por el negocio de lencería y artículos de belleza, del cual es dueña de un 50%, representando ganancias de 1.4 mil millones de dólares.

Además participa en la firma de la misma compañía, ‘Savage x Fenty’, con un valor de 270 millones de dólares, sumado a sus participaciones musicales y actorales.

“Lo que me mantiene viva y apasionada es ser creativa. Con cada salida comercial, hago algo de una visión a una realidad, y eso es lo que realmente disfruto”, declaró en una entrevista a la revista Interview.

Respecto al gusto por el maquillaje y los perfumes, la cantante reconoce la influencia que tuvo su madre. “Trabajó en la industria de la belleza y los perfumes durante mucho tiempo”, reveló.

Además, cuenta con una línea de perfumes que hace pocos días lanzó una nueva fragancia, lo que seguramente seguirá aumentando su patrimonio.

“Riri”, como también es conocida, reconoce la importancia de su carrera musical, que a pesar de no estrenar nuevos sencillos hace más de cinco años, sabe que ha sido muy importante. “La música me había llevado a estos otros medios y a las cosas que realmente amo”, reconoció la cantante que no deja de recibir ingresos por su arte musical.

La revista Forbes reconoce a Rihanna como multimillonaria, alcanzado la gran cifra de 1.7 billones de dólares, convirtiéndosela en una de las artistas con la cuenta bancaria más grande de la industria.