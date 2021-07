Sangrienta escena retorció a seguidores de la lucha libre: Usaron cortador de pizza

Una sangrienta y violenta escena de lucha libre con un cortador de pizza retorció a las redes sociales durante las últimas horas.

Se trata de un encuentro de All Elite Wrestling (AEW) en donde el músico y luchador profesional Chris Jericho (50) es atacado por su colega Nick Cage con un cortador de pizza sobre el ring.

Tal como muestran las viscerales imágenes, Nick toma la herramienta de cocina y la pasa reiteradamente por la frente de su oponente. Acto seguido… aparece una publicidad de Domino’s Pizza en pantalla.

Chris Jericho se levantó con la cara ensangrentada tras el ataque del cortador de pizza, escena de lucha libre que quedó plasmada dentro de la historia de AEW, demostrando que los límites del evento cada vez son más amplios en su categoría “sin reglas”.

En la pelea además no sólo se usó el cortador de pizza: también utilizaron vidrio, tubos de luz y reiterados golpes directos.

Somehow…someway…@IAmJericho WINS!

Tune in to the MAIN EVENT #AEWDynamite #FightForTheFallen LIVE on @tntdrama! pic.twitter.com/5ipTdwPNIL

— All Elite Wrestling (@AEW) July 29, 2021