Hija de pastor renunció a la religión y abrió exitoso Onlyfans

Nala Ray es una joven de 23 años nacida en Illinois, Estados Unidos. Es hija de un pastor religioso y abandonó el camino de la fé para dedicarse a su cuenta de Onlyfans.

Según consignó el medio británico The Mirror, la joven nació en el seno de una familia apegada a las costumbres conservadoras de la religión, pero en la adolescencia comenzó su interés por vivir otras experiencias.

“No me permitían usar maquillaje o ropa provocativa y la comunidad tampoco aprobaba las redes sociales ni las citas”, dijo la hija del pastor religioso que decidió abrir una cuenta de Onlyfans.

Un nuevo comienzo para Nala Ray

El padre de Nala Ray solía tener una iglesia en Illinois, pero decidió venderla para mudarse con su familia al estado de Florida. Una vez allí, Nala Ray decidió empezar una nueva vida, lo que implicaba alejarse de la religión y dar rienda suelta a su sexualidad.

Así, a los 18 años la mujer decidió dejar la universidad y comenzó a subir contenido en su cuenta de Instagram, en donde mostraba videos de ella haciendo ejercicio en el gimnasio. Esta actividad era combinada con un trabajo que solía tener como asistenta dental.

Entre los varios comentarios que le llegaban a sus publicaciones, uno de sus seguidores le otorgó la brillante idea: abrir una cuenta de Onlyfans.

“A fines de 2019, uno de mis seguidores en Instagram me envió un mensaje diciendo que debería estar en OnlyFans. Estoy tan contenta de que lo hayan hecho, pues cambió mi vida”, aseguró la joven a The Mirror.

Ganancias millonarias

Solo el primer mes en Onlyfans, Nala Ray obtuvo 85 mil dólares (algo así como más de 64 millones de pesos chilenos). Esto hizo que la mujer decidiera dejar el trabajo que tenía en ese momento de asistenta dental y optara por dedicar tiempo completo a la generación de contenido erótico.

Luego de su primer año en ese negocio, pudo comprar su propia casa con piscina, la que está ubicada en Los Ángeles, donde vive junto a su asistente Shane y sus dos perros: Simba y Nova.

“Hice mi primer millón en seis meses y ahora gano $330 mil dólares”, señaló.

Sin embargo, no todo es positivo en la vida de Nala Ray, pues admitió tener una relación complicada con su familia y sus padres. “Mi mamá y mi papá me dejaron muy claro que no debo hablar con nadie sobre mi trabajo y mi forma de vida”, aseguró.