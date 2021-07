Joven gana cerca de 15 millones chilenos gracias a “dorito” inflado

Una historia fascinante es la que vivió Rylee Stuart, una adolescente australiana de 13 años de edad que se encontró un “dorito” inflado mientras se comía una bolsa de este popular snack.

“¡He encontrado un Dorito inflado! ¿Tiene valor o debería simplemente comérmelo?”, dijo la adolescente mediante un video de TikTok, el cual se volvió viral: hasta el 19 de julio ya tenía acumuladas más de 5 millones de reproducciones.

Entre las respuestas al video viral publicado por Stuart surgió una idea: subastar el misterioso bocadillo.

La subasta del “dorito” inflado

Una usuaria de TikTok le comentó a la adolescente que no sería una idea descabellada subastar el refrigerio, considerando que hace un tiempo una persona vendió un nugget de pollo por tener la forma de un personaje del videojuego Among Us.

Así, Stuart puso en marcha la subasta de su hallazgo mediante la plataforma eBay, en donde comenzó la venta con menos de un dólar y llegó a subir 100 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo a lo consignado por el medio 20 Minutos, la joven deshabilitó la subasta debido a que se trataba solo de un experimento.

La recompensa de la empresa Doritos

Pese a que la joven decidió no vender su tortilla inflada, la historia llegó a oídos de la empresa que desarrolla este producto, quienes decidieron recompensar a la australiana.

“Han sido un par de días muy intensos para Rylee y su familia, y nos ha encantado seguir su historia”, comentó Vandita Pandey, directora de marketing de Doritos Australia.

Debido a que la empresa se sorprendió con el “espíritu emprendedor” de Stuart, así como con su “creatividad y amor por los doritos”, la compañía optó por otorgarle 20 mil dólares, lo que traducido en pesos chilenos serían algo así como unos 15 millones aproximadamente.

“Mi papá dijo que, como él compró la bolsa, el “dorito” debería ser suyo, pero como yo lo encontré creo que me pertenece a mí”, dijo la adolescente en conversación con el medio 9News.