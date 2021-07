Día Mundial del Rock: ¿Por qué se celebra cada 13 de julio?

Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. A partir de esto te contaremos la fascinante historia detrás del origen de esta efeméride, la cual involucra un mega concierto a beneficencia de Etiopía y Somalia; dos escenarios simultáneos entre Inglaterra y Estados Unidos; y una parrilla de artistas de lujo, entre los que se encontraban Queen, U2, The Who, y David Bowie, entre otros.

¿Por qué se hizo el Live Aid?

Corría el año 1985 cuando el activista político y músico Bob Geldof decidió organizar un acto de beneficencia para para combatir la hambruna en países de África como Etiopía y Somalia.

Luego de que un millón de personas, entre ellas muchos niños, murieran en “El Cuerno de África” a causa de epidemia de hambruna, Geldof juntó fuerzas con su amigo Midge Ure, vocalista de la banda Ultravox, para captar la atención del mundo a través del poder de la música.

Así, se logró juntar a grandes estrellas de la época para que formaran la Band Aid, una agrupación que grabó dos canciones para apoyar la causa: “They Know It’s Christmas?”, y el mega hit, “We Are the World”.

¿Quiénes se presentaron en el megaconcierto?

El evento de beneficencia se pudo materializar el 13 de julio de 1985, en una jornada de 16 horas con dos escenarios simultáneos entre el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia y el Estadio Wembley de Londres.

3 mil millones de personas en todo el mundo pudo presenciar este hito de la música en vivo, por el que se presentaron bandas legendarias como Queen, U2, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Phil Collins y Paul McCartney.

¿Cuánto dinero se recaudó en el Live Aid?

Originalmente la meta inicial era recaudar 1 millón de libras, pero al final se lograron juntar 150 millones de libras, según consignó el medio ABC.

El nacimiento del Día del Rock

El evento musical y benéfico fue considerado un hito tan trascendente para la historia que al año siguiente, el 13 de julio de 1986, fue declarado como el Día mundial del Rock.

Queen en Wembley: Un concierto para la historia

Si ya el solo hecho de que para esa época se realizara un inédito festival musical de talla mundial suena sorprendente, hay otro hecho más increíble aún: la magistral presentación que tuvo Queen en el escenario londinense en medio del Live Aid.

Fue tanta la importancia de esta presentación del conjunto liderado por Freddie Mercury que incluso la biopic del cantante tiene como punto de clímax el histórico concierto.

El show de la banda duró 20 minutos, a pesar de que cada concierto debía durar un máximo de 18. Según consignó El País, mientras algunos artistas se subieron al escenario sin preparar nada del show, Queen se juntó a ensayar durante una semana entera.

“Nadie se lo había preparado, excepto Queen”, comentó Pete Smith, coordinador del concierto, en el libro “Freddie Mercury: the definitive biography”.