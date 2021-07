Cosas que pasan en Japón: el gigantesco gato que asusta a los habitantes del centro de Tokio

En el barrio comercial y administrativo Shinjuku, uno de los más populares de Tokio, una pantalla led de 155 metros cuadrados proyecta a un gato gigante, que ha impresionado a los transeúntes de la capital de Japón por lo real que parece.

Aquellas calles con luces de neón componen el mencionado barrio y sector por el que además miles de personas recorren de camino a sus trabajos, mientras compran o simplemente por ocio, siendo uno de los lugares más atractivos de la ciudad.

Como salido de una historieta, tanto los vecinos como los visitantes de Shinjuku ahora tienen una nueva atracción en la zona. Se trata de un gato gigante que figura entre los árboles de un edificio, y pese a que se ve bastante real, solo es una proyección en 3D sobre una gran pantalla led.

Pero no solo se trataría de una imagen super real, sino que además viene acompañado de maullidos nítidos que provocan que las personas busquen el origen del sonido, miren hacia arriba y encuentren al felino salido de una película de ciencia ficción.

Es así que la fusión de las impresionantes dimensiones y la calidad de la imagen, han hecho que las personas se lleven un buen susto y engañen a su mente por un segundo, creyendo que se trataría de un gato gigante real sobre un edificio de su ciudad.

Según los detalles que entregó CNN acerca del comportamiento del felino, el gato aparece en la pantalla entre las 7 de la mañana y la 1 de la madrugada. Destacando que no siempre hace lo mismo, tal y como actuaría uno real, temprano se le podría ver sobresaltado y con energía, a veces malla durante el día a los transeúntes, y al llegar la noche se recuesta y se queda dormido apoyando su “pequeña” cabeza junto a sus patas.

