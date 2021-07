Daniel Jadue reacciona bailando a meme creado en su honor

Hace algunos días comenzaron a circular en redes sociales diferentes videos con una animación del candidato a la presidencia por el Partido Comunista, Daniel Jadue, bailando.

Con distintos escenarios y distintos ritmos, la figura era la misma, creada por un usuario identificado como @elgonzalors, quien ha compartido su habilidad generando escenarios en los cuales se puede posicionar al jefe comunal.

A raíz de lo anterior y durante la entrevista que le realizaron en Meganoticias, el alcalde de Recoleta reaccionó ante uno de los videos, donde aparece una imagen de él bailando junto a Shrek, frente al Palacio de La Moneda.

Al verlo, Jadue se puso a imitar los pasos, desatando las risas en el estudio y los comentarios en redes sociales.

#AlertaJadue

Ladies and Gentlemen with you..

Daniel TRAVOLTA Jadue 👏🏻🕺🏻👏🏻🕺🏻👏🏻🕺🏻👏🏻@danieljadue ✊🏻#JaduePresidente2022 #JadueMeDaConfianza

Gracias por el dato @FunaoYeta 👍🏻 pic.twitter.com/h6GluxVV43

— Angel, no la de las 🌸 (@_hijademinero) July 3, 2021