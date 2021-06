“Me saqué la cresta”: Cecilia Bolocco sufrió estrepitosa caída en plena transmisión en vivo

La exMiss Universo, Cecilia Bolocco, sufrió una estrepitosa caída en plena transmisión en vivo, cuando mostraba su casa en Miami, Estados Unidos.

Cabe destacar que la modelo de 56 años salió del país hace algunas semanas para visitar el centro médico oncológico donde su hijo Máximo Menem se controla desde 2018, tras haber sufrido un tumor cerebral.

A través de su cuenta de Instagram, la diseñadora de moda informó que su hijo se encuentra bien de salud, y luego decidió mostrar el patio de su casa, la que compró a los 26 años, según detalló, y por la cual se endeudó por unos 20 años.

Sin embargo, el momento no terminó bien. Con el celular el mano, Cecilia Bolocco salió al patio cuando ya estaba oscuro y luego que parara de llover, pero terminó en suelo tras caerse.

“Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá, pero de aquí para allá no…”, comenzó diciendo la diseñadora de moda, y luego la imagen se fue a negro.

Cecilia Bolocco: “¡Ay, me acabo de sacar la cresta!”

“¡Ay, me acabo de sacar la cresta! me pegué con eso (intenta mostrar)… No sé ve (por la oscuridad), por eso me pegué”, expresó la modelo, mientras Máximo, quien primero se ríe, le pregunta si se encuentra bien.

La exMiss Universo de 1987 comentó a sus seguidores: “Me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas (…) Me duele más que la concha de la lora, ya voy a entrar, está muy húmedo”, espetó, sin ocultar el dolor que sintió.

Tras volver a su casa, Cecilia Bolocco siguió con su transmisión, se revisó las piernas para ver si le había quedado alguna marca y remató diciendo: “Siempre me pego, me saco la cresta“.

Revisa aquí el momento (minuto 47:20):