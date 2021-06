Ingrid Cruz compartió foto pasada junto a sincera reflexión: “Hay ratos en que extraño cosas tan superficiales como estas”

La actriz de 45 años, Ingrid Cruz, compartió una foto pasada y realizó una sincera reflexión.

A través de su cuenta de Instagram, la noche del lunes la intérprete nacional publicó una captura frente a un espejo, en bikini, y con el pelo más largo que ahora. “Calor, pelo largo y algunos kilos menos…“, comenzó escribiendo.

“Hay ratos en que extraño cosas tan superficiales como estas, como otros, en que pienso más de lo que debería”, agregó Ingrid Cruz.

“Me permito extrañar y pensar, pero apenas me doy cuenta que le he dedicado mucho rato, respiro y cambio el switch, y empiezo a agradecer. Y por Dios que me ayuda”, afirmó la intérprete de Demente.

Asimismo, la actriz explicó sobre este tipo de publicaciones: “En poco tiempo voy a estar de cumple (1 de julio), por eso me pongo melancólica y retrospectiva“.

Finalmente, Ingrid Cruz aprovechó de enviar sus mejores deseos para sus seguidores. “Les mando un beso gigante, respiren profundo y que tengan una semana maravillosa”, concluyó.

En tanto, usuarios y usuarias le dejaron positivos comentarios y halagos, una de ellas fue su colega, Antonella Ríos: “Tu linda siempre por dentro y por fuera, y por el lado y por atrás también“, le dijo.

Revisa aquí la publicación: