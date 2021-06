Encuentro generacional: Estrella de TikTok se unió con Gabriela Hernández

Una tiene 18 y la otra tiene 82. Pese a los 64 años de diferencia la influencer de TikTok Sofía Muñoz y la reconocida actriz de teatro y televisión Gabriela Hernández tuvieron una muy buena química mientras grababan un jingle comercial para una nueva aplicación de envíos.

Muñoz es toda una celebridad de TikTok pues tiene 893 mil seguidores, mientras que Instagram tiene la cifra no menor de 250 mil personas. En un contexto normal ella quizás ni habría cruzado palabra con la actriz de Mega, conocida entre otras cosas por sus recordados papeles en telenovelas.

“Lo que pasa es que le hicieron una canción al comercial, para que sea más entretenido, ¿y a quién llamaron para grabar? a la Gabriela Hernández y a mí”, relató la estrella de TikTok a Lun.

Muñoz y la actriz de Mega nunca se habían visto en persona y cuando se juntaron por primera vez, la química fue automática. “Llegamos y nos pasaron la letra de la canción ahí. Era fácil porque era cortita. Ella es seca, sabía de falsetes, se manejaba la Gabriela. Yo no entendía nada porque para cantar no soy muy buena”, relató Sofía Muñoz, influencer de TikTok, quien agregó que además de cantar tuvieron que bailar.

“Nos vistieron e hicimos un TikTok para la canción, un baile”, relató la joven. “Fue súper entretenido y Gaby es muy simpática. Fue una experiencia nueva, además con una de las mejores actrices del país. Yo no la conocía en persona, pero fue como verla en una teleserie. Cuando me dijeron que iba a grabar con ella pensé ‘qué suerte estar trabajando con personas tan secas. Estaba muy feliz. Ella no me cachaba, pero le caí super bien”, añadió.