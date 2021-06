“Disculpas si pasé a llevar a alguien”: Cata Vallejos hizo mea culpa tras dichos antivacunas

La influencer Cata Vallejos ofreció disculpas e hizo un mea culpa tras la polémica que se generó por sus dichos antivacunas, los que le generaron una ola de críticas.

Cabe recordar que la modelo argumentó sus razones para no vacunarse contra el covid-19 diciendo: “Siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme súper bien, como saludable, hago deporte… soy una persona saludable”. Además, reconoció que pese a todo eso, de igual forma se contagió con coronavirus.

Nuevamente, a través de sus historias de Instagram, la cantante dijo que reflexionó sobre sus palabras y asumió su error en opinar sobre la eficacia de la vacunación contra el virus.

Las disculpas de Cata Vallejos

“Volví a ver los videos y hago un mea culpa: me equivoqué. Me equivoqué y cometí un error de afirmar que solo con mis defensas y que me alimento bien puedo combatir cualquier enfermedad, siendo que nadie tiene la vida asegurada“, expresó.

Además, dentro de sus disculpas, aclaró que sobre su afirmación sobre los anticuerpos naturales era errónea y que es necesario el proceso de vacunación para prevenir más enfermedades en el país.

“También me equivoqué en decir que es lo mismo tener anticuerpos a causa del covid que tener los anticuerpos proporcionados por la vacuna. Y la realidad es que hay tanta información de un lado y del otro que me cuestioné“, sostuvo la joven de 31 años.

Finalmente, Cata Vallejos concluyó: “Sé que soy una persona con influencia por la gran cantidad de personas que me siguen en este medio y sé también que por eso tengo una gran responsabilidad. Soy una mujer que comete errores y estoy aquí asumiéndolos. Sé que hay gente que no lo ha pasado bien y debe ser terrible perder a un ser querido y quiero pedir disculpas si pasé a llevar a alguien“.