Denise Rosenthal contó sobre productor que le dijo a los 19 años que “no iba a lograr nada de lo que quería”

La cantante Denise Rosenthal este viernes lanzó su disco “Todas seremos reinas“, y un día antes del estreno compartió un video contando sobre las palabras que le dijo un productor a sus 19 años.

A través de su cuenta de TikTok, la artista compartió un video, donde se escucha de fondo la canción Never Forget You de Noisettes, y escribió: “Al productor que me dijo a mis 19 años que no iba a lograr nada de lo que quería, porque en Chile no se podía y porque ‘no tenía lo que se necesitaba’…“.

En el registro la intérprete de Tiene sabor aparece sonriendo, saludando con su mano, y en el final, levantando su dedo de en medio.

“Pero yo sigo aquí, cumpliendo mis sueños. Todo me hace más fuerte“, agregó Denise Rosenthal en la descripción del clip.

El álbum de Rosenthal cuenta con 15 canciones que hablan de empoderamiento femenino, amor, aceptación y reflexiones, la intérprete de Lucha en equilibrio le mostró a sus fans lo versátiles y sinceras que pueden ser sus composiciones.

El disco de la artista rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde sus seguidores y seguidoras reaccionaron a cada una de las canciones con memes y divertidos posteos.

El video de la cantante de 30 años acumula más de 63 mil de corazones y cientos de comentarios. Revísalo aquí: