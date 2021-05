Dua Lipa rechazó las acusaciones de antisemitismo que hizo una organización pro-israelí

Este fin de semana, Dua Lipa reaccionó a las acusaciones de antisemitismo que fueron presentadas hace algunos días por una organización pro-israelí.

The World Values ​​Network, junto con el rabino Shmuley Boteach, publicaron este fin de semana un anuncio en The New York Times, en el que acusan a Dua Lipa, Bella Hadid y Gigi Hadid de antisemitismo y de “difamar al Estado israelí”.

En un comunicado, la artista dice que sus posiciones pro palestinas han sido “distorsionadas”. “Este es el precio a pagar por defender los derechos humanos de los palestinos”, escribió en sus redes sociales.

“Creo que todos, judíos, musulmanes y cristianos, tienen derecho a vivir en paz, como ciudadanos con los mismos derechos, en cualquier estado en el que elijan vivir. La Red de Valores Mundiales usó mi nombre para seguir adelante con un Campaña de falsedades. Simpatizo con todos los pueblos oprimidos y rechazo toda forma de racismo“, agregó.