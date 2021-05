Mujer confesó que no iba a votar, pero se arrepintió este domingo: esta fue la razón

Una mujer confesó a ADN que no iba a votar, pero la mañana de este domingo, último día de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, se arrepintió.

La señora Susana llegó a sufragar hasta el Liceo Gabriela Mistral en la comuna de Independencia, pero descubrió que la habían cambiado de local, por lo que se iba a dirigir al lugar que le correspondía cuando se topó con el periodista Víctor Cruces, a quien le contó de su cambio de decisión.

“Lo que pasa es que yo no iba a votar, pero me arrepentí, porque hay que dejarle un mejor país a los nietos. Si nosotros ya no vamos a estar, por lo menos que los nietos tengan un país mejor para vivir”, expresó.

Hasta ayer no iba a participar de los comicios, pero esta mañana optó por sí hacerlo, pensando en las palabras de su esposo, quien votó durante el sábado. “Me dijo: ‘¿Sabes?, no hay tanta gente y hay hartas medidas de resguardo (por el covid-19)‘”, señaló.

“Tenía miedo al contagio. Pensé que había mucha gente y era riesgoso“, explicó Susana, quien finalmente se levantó, se puso su mascarilla y tomó su carnet, lápiz y alcohol gel para ir a sufragar, en compañía de su yerno.

“Yo creo que la juventud también está más comprometida, a lo mejor tienen las ideas más claras que nosotras las personas adultas. Hay que confiar en que la juventud también tiene su pensamiento propio y que puede ser más acertado que el de nosotros”, reflexionó la mujer.

De igual forma, le mandó un mensaje a las personas que no están convencidas de participar en las elecciones. “Si es por miedo a la pandemia que salga, porque no anda tanta gente. Hay medidas de seguridad y todo eso. Y si es por los nietos, que lo hagan, hay que dejar un mejor país“, finalizó.