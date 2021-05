Jon Bon Jovi sorprendió con cover de “Watermelon Sugar” de Harry Styles

El pasado 7 de mayo, Jon Bon Jovi dio un íntimo concierto benéfico en East Hampton, donde interpretó algunos de sus éxitos.

Sin embargo, lo que llamó la atención de su presentación, fue que interpretó, en su estilo, una canción de Harry Styles.

Se trata de “Watermelon Sugar”, el sencillo más premiado y popular del exmiembro de One Direction.

Revisa el cover de Jon Bon Jovi aquí:

JBJ covering Watermelon Sugar! I vote this needs to be covered more! Of course, JBJ did an incredible job. pic.twitter.com/DF6PBumy13

— Jerry Braden (@Jerrybraden92) May 12, 2021