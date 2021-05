Billie Eilish sobre el ser vegana: “No fue difícil porque nunca comí carne”

En su comentada entrevista con Vogue, donde abordó diversos temas de su vida personal y musical, Billie Eilish se refirió a la dieta vegana que lleva desde que tenía 12 años.

Para la cantante estadounidense, renunciar a los productos alimenticios de origen animal no fue algo complicado, ya que nunca en su vida comió carne.

“Cuando veo lo que está pasando en la industria alimentaria, es difícil retroceder (en su decisión)”, dijo. “Y ahora, aunque tengo muchos amigos que comen carne y productos lácteos y no me gusta decirle a nadie qué hacer, no puedo saber lo que está pasando en el mundo animal y no hacer nada al respecto“, agregó.

“Convertirme en vegana no fue difícil para mí porque nunca he comido carne en mi vida”, confesó, asegurando que “obviamente, no iba a extrañar la carne”.