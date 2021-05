“Sobreviví a un monstruo”: Exnovia de Marilyn Manson dio cruda entrevista a People

Ashley Morgan Smithline, una de las exparejas de Marilyn Manson que lo acusó de abuso y maltrato sexual, dio una entrevista a People donde habló sobre su relación con el músico.

“Sobreviví a un monstruo”, partió diciendo la exmodelo de 36 años, para luego revelar que el artista estadounidense la violó en reiteradas ocasiones, además de morderla, golpearla violentamente y azotarla mientras tenían relaciones sexuales.

Además, la exnovia de Brian Warner contó que cada vez que él se enojaba con ella, él la encerraba en el “cuarto de chicas malas”, una pieza insonorizada, donde la obligaba a hacer un pacto de sangre.

Ashley, quien es de origen judío, también recordó que Manson la obligaba a conseguir recuerdos nazis originales, marcar sus iniciales en las costillas, romperle la nariz y penetrarla mientras dormía.

“Siempre me dijo que si estamos enamorados de alguien, no es una violación”, dijo, agregando que “me lavaron el cerebro y me siento repugnante”.

Al conocer las otras acusaciones contra Manson, Smithline dice que comenzó a sentir menos “culpa y vergüenza” de lo que pasó y que le causó terrores nocturnos, trastorno obsesivo compulsivo y estrés postraumático.

“No soy una víctima, soy un sobreviviente. Quiero que la gente sepa quién es y, si no más mujeres sufren [a manos] de él, valdrá la pena”, cerró.