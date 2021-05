“Dios no tolera que su pueblo le robe”: Autodenominado “pastor Soto” llamó a donar parte del tercer retiro como diezmo

El autodenominado pastor Javier Soto volvió a la palestra luego de que, a través de sus plataformas, llamara a sus seguidores a donar parte de su tercer retiro del 10% de los fondos en las AFP como diezmo.

“Quiero recordarle que dios no tolera que su pueblo le robe, convirtiéndose en unos verdaderos delincuentes, rateros. Cualquier cristiano que retire su 10 por ciento tiene que diezmar conforme a lo que dice la Biblia”, aseguró el sujeto, desatando todo tipo de comentarios a través de Twitter.

¿Qué pasa si los creyentes no entregan parte de sus fondos, según Soto? “La maldición se ve de muchas formas. Por ejemplo, quedar sin trabajo, perder la casa… cuando viene la maldición se destruye la familia, la miseria misma. Eso es la maldición”, precisó.

Revisa alguno de los comentarios, aquí:

Como puede haber gente tan ingenua que le crea a ese chanta dice llamarse Pastor Soto no sabia que Dios era contador, por dios como abusan de los creyentes tipo chanta dios No castiga a quien por necesidad no puede dar su diesmo, que tipo más aprovechado no le crean a este chanta

— _mery diaz (@1_brandandiazma) May 1, 2021