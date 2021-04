“Incluso mi esposa no quiere verla”: Corey Taylor de Slipknot reveló que su nueva máscara es aterradora

En una reciente entrevista con Steve-O en su podcast Wild Ride!, Corey Taylor reveló que tendrá nueva máscara para el nuevo comeback de Slipknot.

El anuncio sorprendió a sus fanáticos y fanáticas, ya que el cantante estadounidense aseguró que será “terrorífica” y que “asustará a los niños”.

Es más, el intérprete de “Snuff” confesó que realmente “da miedo. Incluso mi esposa no quiere mirarla. Y le encantan las cosas así. Me dijo: ‘Me estoy molestando mucho, saca esto de aquí'”.

Corey también explicó el proceso que dio lugar a las diversas máscaras de la banda desde que debutaron en 1995, señalando que “a veces tenemos una idea formada en la cabeza y luego le pedimos a un extraño que la ponga en práctica”.

“Pero hay ocasiones en las que la idea no está bien formada, y luego hablas con alguien en las artes visuales o los efectos especiales, y te lo forman“, agregó.

Recordemos que la última vez que Taylor cambió su máscara fue en 2019, cuando Slipknot lanzó We Are Not Your Kind.