Anthony Hopkins celebró su triunfo en los Oscar con particular baile junto a Salma Hayek

El pasado domingo, en una nueva edición de los Premios Oscar, Anthony Hopkins recibió el premio a “Mejor Actor” por su papel en The Father, cinta dirigida por Florian Zeller.

Pese a que el intérprete de 83 años no dio ningún discurso en la ceremonia, ya que no se encontraba presente, sí celebró su triunfo con un particular video en redes sociales.

En él, aparece bailando con Salma Hayek al ritmo de “Dance Me to the End of Love”, de Leonard Cohen.

“Celebrando con el Rey #Anthonyhopkins su segundo #oscar por su extraordinaria actuación en El Padre #leonardcohen”, fue lo que escribió la actriz de 54 años para acompañar el registro.