¿¡Cómo!?: Bebé recibió el nombre de “Korn” tras un malentendido en el hospital

A través de Twitter, una madre estadounidense compartió el certificado de nacimiento de su hija, quien recibió el nombre de “Korn” tras una confusión en el hospital.

Según contó, la pequeña se llamaría “Kora”, ya que ese era el nombre que ella y su pareja deseaban, pero debido a un malentendido en el registro, terminó recibiendo el nombre de la conocida banda.

“El hospital cometió un error con el nombre de mi bebé”, dijo, asegurando que están haciendo todo lo posible por cambiárselo lo antes posible.

“Esto es fácil de cambiar, pero tenemos que ser rápidos”, sostuvo la madre en la red social ante la sorpresa de los usuarios.

Baby Korn: "B…"

Kells: "Omg, she's about to say her first word"

Baby Korn: "B… -Boom na da noom na na nema

Da boom na da noom na namena" pic.twitter.com/oFw9mnQsO0

— 𝖘𝖍𝖆𝖚𝖓 (@Shadowfaaax) April 24, 2021