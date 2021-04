Glenn Close se hizo viral por bailar hacer “twerk” al ritmo de un clásico de los 80 en los Oscar

Glenn Close, quien fue nominada por octava vez al Oscar como “Mejor actriz de reparto” por su rol en la película Hillbilly: Una elegía rural, se hizo viral en redes sociales por su particular baile.

Pese a que la intérprete de 74 años no se llevó la estatuilla, sí protagonizó uno de los momentos más divertidos de la jornada.

Y es que Close bailó y movió la cola al son de “Da Butt”, un clásico funk de los años ochenta, luego de que el DJ a cargo de la ceremonia la pusiera a prueba.

Eso no es todo, ya que Glenn sorprendió al revelar que sabe todo sobre esa canción, incluida en la banda sonora de la película School Daze, de Spike Lee.

Glenn Close knows everything about E.U.'s 1988 hit "Da Butt." #Oscars #Oscars2021 #GlennClose #Oscar #DaButt pic.twitter.com/pwO0bpb6xy

— AC Junior 😷 (@CamJunior1972) April 26, 2021