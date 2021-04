Esteban Cichello, el argentino que pasó de la pobreza a ser profesor de Oxford

Esteban Cichello Hübner es el protagonista de una historia de vida es un ejemplo de resiliencia: pasó de la extrema pobreza a ser un exitoso académico de la Universidad de Oxford.

El hombre nació en La Falda, a 70 kilómetros de Córdoba, en Argentina, y se crió sin agua ni luz. Nada de eso fue un impedimento para que Cichello pudiera cultivar su intelecto, según consignó La Nación.

“Lo único que hacía era aprender, estudiar, leer. No tenía nada para entrenarme”, dijo el hombre en diálogo con Forbes, en su edición trasandina, relatando que comenzó a trabajar a los nueve años. “Fui dependiente en el almacén de Doña Lolita; creo que me dio el empleo porque me vio hambriento”, comentó Esteban.

No obstante, eso tampoco fue una barrera para que pudiera cumplir con sus deberes escolares. “Después de trabajar me iba a la escuela, que era lo más lindo que me pasaba en el día, porque en casa no tenía agua, y ahí tenía hasta jabón”, recuerda. Fue en ese tiempo que comenzó a desarrollar un amor por los idiomas, motivo que lo llevó a comprar un diccionario de inglés apenas tuvo el dinero necesario.

Un viajero empedernido

Viajar por el mundo fue un sueño que Esteban adquirió por parte de su profesor de geografía. Cichello asegura que en un principio su sueño era irse a Israel, por lo que dejó su trabajo de recepcionista en un centro de esquí en Las Leñas y fue a recoger palta, estuvo en un gallinero y hasta durmió un mes en la playa hasta cobrar su primer sueldo.

Una vez que pudo llegar a su tierra soñada, a punta de mucho esfuerzo logró sacar la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea en Jerusalén. El tiempo pasó y pudo ir obteniendo más títulos profesionales, pero sin duda eso no sería lo más interesante.

Esteban arribó a Gran Bretaña y allí se puso un objetivo: estudiar en la Universidad de Oxford. Mandó una solicitud para postular a un cupo en la prestigiosa casa de estudios y grande fue su sorpresa cuando recibió una respuesta favorable: lo habían aceptado. Sin embargo, su proyecto quedó estancado debido a asuntos monetarios, pues necesitaba 11.000 libras esterlinas.

No obstante, se atrevió y pidió una reunión con el comité de becas del British Council. Viajó a Londres y logró lo imposible: los convenció para que le dieran una beca para Oxford.

Diego Maradona: la inspiración de Esteban

Una vez que Cichello pudo llegar a la prestigiosa universidad del Reino Unido, siguió cumpliendo sueños.

Desde temprana edad, Esteban desarrolló una admiración hacia la figura de Diego Armando Maradona, fallecido astro del fútbol planetario, quien al igual que el protagonista de esta historia, nació en Argentina, en la extrema pobreza. “Siempre me inspiré en él, porque salió de una villa y logró su sueño”, recuerda.

A medida que Esteban iba avanzando en su camino académico, llegó a ser profesor de Oxford. Gracias a su cargo, pudo cumplir otro sueño: conocer a su ídolo, coordinando una charla magistral donde el propio Maradona fue a contar sus vivencias.

“Cuando era chico y me ponen la televisión en casa, veo una entrevista a Maradona donde cuenta que quiere jugar un Mundial. Entonces yo pienso: “Este salió de un villerío como yo; va a entrenar duro, revuelve la basura’. Fue un ejemplo para mí traerlo para dar una clase magistral”, finaliza este hombre, cuya historia de vida sin dudas es maravillosa.