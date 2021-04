Tu gato sí te quiere y cree que eres su familia: Nuevo estudio lo demuestra

Un estudio realizado por la Universidad de Oregon concluyó que los gatos ven a sus dueños como sus padres.

La investigación tenía por objetivo analizar la personalidad de los gatos y el apego que estos sienten hacia los humanos, pese a la mala fama que popularmente tienen los felinos, al considerarse que son animales poco cariñosos.

Frente a este mito, el estudio afirma lo contrario.

De acuerdo a los especialistas, estas mascotas presentan rasgos de inseguridad cuando sus dueños no están en casa, lo que genera en ellos la necesidad de llamar la atención cuando estos regresan. A su vez, otra conclusión interesante es que el 65% de los animales estudiados mostró tener el mismo cariño y apego hacia sus amos que hacia sus madres biológicas.

“Los gatos son más independientes que los perros en el sentido que no es necesario que les enseñen a ir al baño, a utilizar su caja de arena. Lo que no significa necesariamente que ellos no nos utilicen como una fuente de contención emocional”, dijo Kristyn Vitale, la directora de la investigación.