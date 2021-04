“Vendo fruta”: El hilarante mensaje (y las respuestas) a un perrito “castigado” por sus travesuras

Que “el perro es el mejor amigo del hombre” puede ser considerado más que un dicho, día a día las redes sociales se llenan de tiernas imágenes de cachorros y mascotas que alegran las jornadas de sus dueños con sus travesuras, y que sin duda han sido gran compañía en medio de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, a veces se “pasan” un poco demostrando su amor, y no pocos han sido “castigados” por haber roto algún objeto de la casa.

En esa línea, se viralizó durante este martes y miércoles en la red social Twitter la fotografía de un perrito que con un cartel al cuello y una tierna cara de “culpable” anunciaba que “vendo fruta para pagar los audífonos que me comí“.

Las respuestas a la imagen no se hicieron esperar, y además de acumular más de mil “me gusta”, sumó varios mensajes -con sus respectivas imágenes- de otros canes tan traviesos como él.

Uff! A uno de los mios lo tendría instalado hace rato con su negocio para reponer zapatos, tijeras, recuerdos, plantas, ropa, cargadores, cables, etc etc etc. 🙄😖😁 pic.twitter.com/AHQhd5LE5K

— Carlos Snoopy Rossental (@SnoopyRossental) April 14, 2021