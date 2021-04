Kid Cudi le rindió aplaudido y viralizado homenaje a Kurt Cobain en Saturday Night Live

El rapero Kid Cudi rindió homenaje a Kurt Cobain durante su actuación en Saturday Night Live, volviéndose tendencia a nivel mundial.

Al cantar “Tequila Shots”, un tema eliminado de su reciente álbum Man on the Moon III: The Chosen, el artista estadounidense utilizó una chaqueta muy similar a la que usó el líder de Nirvana durante su icónico MTV Unplugged.

Minutos después, cuando interpretó “Sad people”, Cudi se puso un vestido de flores, que era muy parecido al que usó Cobain durante una sesión de fotos para la revista británica The Face, en 1993.

Kid Cudi siempre ha declarado ser un gran admirador de Kurt Cobain e incluso se tatuó su rostro en el cuerpo.