“Podría haber sido yo”: Demi Lovato se refirió a la sobredosis de DMX

En una reciente entrevista con TMZ, la cantante Demi Lovato se refirió a la sobredosis que sufrió el rapero y actor DMX, quien se encuentra entre la vida y la muerte.

La exchica Disney comenzó diciendo que “siempre que veo que una figura pública ha sufrido una sobredosis o ha muerto, siempre pienso: podría haber sido yo, si no lo hubiera intentado en los últimos años”.

“Paso a sentirme culpable por haber sobrevivido. Siempre nos terminamos preguntando: ¿por qué sigo yo aquí y los demás no?“, comentó la intérprete de “Dancing with the Devil”.

“Esto es difícil de superar, pero tuve que convencerme de que cada día que paso en este planeta es una bendición por la que tengo que estar agradecido. Y me da ganas de vivir lo mejor que pueda, sabiendo que otros no lo han hecho“, finalizó Demi sobre el tema.