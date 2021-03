Primo de Pharrell William fue asesinado por la policía y el artista pidió “transparencia, honestidad y justicia”

A través de sus redes sociales, Pharrell Williams pidió “transparencia, honestidad y justicia” en la investigación de los tiroteos ocurridos el pasado viernes en Virginia Beach, Estados Unidos, donde su primo resultó muerto a manos de la policía.

Según contó en Instagram, su familiar recibió un impacto de bala durante los enfrentamientos, junto a otros hombres más. “La pérdida de estas vidas es una gran tragedia. Mi primo Donovon murió durante los tiroteos (…) Era una luz brillante y alguien que siempre estaba ahí para los demás“.

“Es imperativo que mi familia y las familias de las otras víctimas reciban la transparencia, honestidad y justicia que merecen“, agregó, señalando que “Virginia Beach es el mayor ejemplo de esperanza y tenacidad y, como comunidad, superaremos esto y mantente aún más fuerte”.

Según información de Sky News, Donovon Lynch, de 25 años, fue asesinado a tiros por un oficial de policía. Además de las dos muertes, ocho personas resultaron gravemente heridas.

The loss of these lives is a tragedy beyond measure. My cousin Donovon was killed during the shootings. It is critical my family and the other victims’ families get the transparency they deserve. VA Beach is the epitome of hope and we will get through this. pic.twitter.com/npGxhbRwLk

— Pharrell Williams (@Pharrell) March 29, 2021