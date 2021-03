Camilo aseguró en una reciente entrevista que es un “enviado de Dios” para hacer música

En una reciente entrevista con El Mundo, Camilo aseguró ser un “enviado de Dios” en cuanto a la música se refiere.

Esta revelación “celestial” se originó luego de que el periodista a cargo le dijera que “he leído que te sientes un instrumento enviado por Dios. Mucha responsabilidad es esa”, a lo que el cantautor respondió: “Bueno, no sé si tanto como un instrumento entero, pero sí un cablecito, un enviado por Dios para hacer música“.

“Esto en vez de ponerme peso me lo quita, porque me recuerda que soy un reflejo de una cosa que no me pertenece. En realidad, esto es lo único que verdaderamente me aligera la carga de este éxito: acordarme de quién es verdaderamente la fuente de lo que estoy compartiendo, que es Dios y no yo“, agregó.

“Si el motivo por el que haces lo que haces es que necesitas ser el número uno y el más grande de todos, eso sí que es una presión increíble. En mi caso, recuerdo que estoy aquí usado por algo más grande que yo y me doy cuenta de que no importa si te oyen 15 o 15 millones”, concluyó el intérprete de “Ropa Cara”.