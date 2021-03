“Yo tengo el control”: Karla Melo respondió a “funa” en su contra por supuesto momento de furia en hotel

La actriz Karla Melo decidió responder por una “funa” en su contra que causó revuelto en redes sociales este fin de semana.

Esto, luego que en Tik Tok una recepcionista de un hotel asegurara que la intérprete nacional tuvo un momento de furia por un control remoto.

Según contó la usuaria, todos los huéspedes para confirmar su salida del recinto deben entregar el control de televisión y las llaves de la habitación, pero al preguntarle a Melo dónde estaba el control, ella no sabía, y luego le respondió mirándola de manera “despectiva”: “Hueo… hay unas camareras, que lo traigan ellas“.

Tras esto, la joven afirmó que le replicó a la actriz que ella misma lo debía traer. “Se fue enojada. Al rato después llegó con el control y me lo tiró en el mesón, así toda pesada. Yo era su fan número uno en toda la serie (El Reemplazante) pero con su actitud dejó mucho que desear, pésimo”, expresó la mujer.

La respuesta de Karla Melo

Ante la polémica, la propia Karla Melo decidió referirse a la acusación.

A través de sus historias en Instagram, sostuvo: “Oigan, una mina hizo un video diciendo que yo le había tirado un control remoto en un hotel. No crean todo lo que dice la gente. Eso es mentir, es algo que yo jamás haría en la vida. He ido a muchos hoteles por mi trabajo y amo a toda la gente, todos me aman porque soy una persona simpática y respetuosa. Jamás le tiraría algo a nadie, filo”.

Luego, agregó: “Quería agradecerle a toda la gente que me ha escrito por interno para preguntarme si es verdad. Y a toda la gente que me está agarrando pa’l hueveo, que me dice: ‘Entrega el control‘ y están cagaos de la risa conmigo, les quiero dejar un contenido exclusivo sobre este tema“.

Tras esto, publicó un meme de ella con un control remoto en la mano donde estaba el monumento a Baquedano en Plaza Italia. “Yo tengo el control“, escribió, añadiendo la canción Descontrol de Daddy Yankee a la historia. Fans de Melo se sumaron al “troleo” subiendo fotos de ellos con un control y con el hashtag #YoTengoElControl.

Revisa aquí las declaraciones de Karla Melo: