La Biblioteca Nacional de España ocultó el robo de una obra original de Galileo Galilei durante cuatro años

La Biblioteca Nacional de España ocultó durante cuatro años el robo de la obra “Sidereus nuncius” de Galileo Galilei, la cual se creó en 1610 y es catalogada una de las obras más importantes del astrónomo.

Es un tratado astronómico escrito en latín y está avaluado en 800.000 euros, el equivalente a casi 700 millones de pesos chilenos, dado que en él relata sobre la construcción del telescopio y las observaciones que hizo con él, tales como que la Luna es montañosa, los cuatro satélites de Júpiter y que la Vía Láctea está formada por estrellas separadas.

La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional de España está investigando su desaparición desde 2018 y la biblioteca tardó cuatro años y cuatro meses en hacer la denuncia, sin embargo, los antecedentes suponen como principal sospechoso a César Ovidio Gómez Rivero quien consultó por el ejemplar en 2004 entre muy pocas personas que hicieron lo mismo y que además fue autor de un robo en la misma institución durante 2007.

En el lugar había una copia del ejemplar y la entidad estuvo al tanto del hecho desde mayo de 2014, sin embargo, de todos modos lo sindicaron como el documento original. Fueron las restauradoras del programa de preservación de Fondos Ácidos, Deteriorados y Únicos (IFADU) quienes alertaron el hecho.

“Fue casual. Esta obra tiene una encuadernación y guardas de pergamino. Al verlo, pensamos que debería estar en un contenedor de conservación libre de ácidos. El ejemplar nos pareció demasiado nuevo para ser de 1610. La caja de impresión y los grabados dejan huella y este no la tenía, era muy limpio. Nos extrañó. De inmediato lo comentamos a la dirección técnica”, sostuvo Fuensanta Salvador en conversación con El País.

El ejemplar fue robado en 1987 y fue recuperado años más tarde, por lo que en un comienzo no se observaron anomalías. No fue hasta 2018 que un investigador envió un correo electrónico a la directora de la institución, Ana Santos, en donde le advirtió que la copia era falsa. Siete días más tarde, cuando recibió las pruebas del investigador, hizo la denuncia formal.

La directora sostuvo que nadie le informó, sin embargo, Mar Hernández, quien era la directora en ese tiempo, rechazó la acusación e incluso mostró al mismo medio los correos electrónicos en donde le contestó: “Siempre te he informado y consultado todo. Tú nunca hubieras aguantado a una persona nombrada por ti en la que no tuvieras total confianza o que no te informara de todo”. Además reveló mensajes de 2014 y 2016.