Vocalista de Wolf Alice reveló que sufrió el “odio de internet” tras revelar su historia con Marilyn Manson

Ellie Rowsell, vocalista de Wolf Alice, fue duramente criticada en redes sociales luego de compartir su experiencia con Marilyn Manson.

En conversación con The Times, la cantante declaró que muchos de los fans de Brian Warner la acusaron de “fabricar” su historia con el fin de llamar la atención de los medios.

Es más, otros culparon a la intérprete por ponerse en situaciones de abuso y acoso.

“Hay muchos locos detrás de mí, pero solo hablé porque nadie creía en otras personas”, explicó. “Creo que hay mucho poder en las historias colectivas”, contó Ellie.

“La gente estaba racionalizando su comportamiento, diciendo que esas mujeres estaban en una relación con él, que era su elección. Sé que mi historia no es tan horrenda como las demás, pero creo que Manson no conoce el significado del consentimiento“, continuó.

“La gente estaba enojada conmigo por llamar la atención sobre esto en Twitter, en lugar de tratarlo de otras maneras. Estoy de acuerdo: no debería tener que llamar la atención sobre el comportamiento de alguien, en línea, años después de que sucedió. No fue castigado cuando le conté el episodio a su equipo. Fue visto como algo que hacía constantemente”, detalló.

“No me pidió disculpas, no me dio la cámara, no lo pudieron llevar a la policía porque, en ese momento, no era un delito. Hay quienes prefieren criticar a una mujer por hacer pública su historia que escuchar lo que tiene que decir“, complementó.