Uno de los “Hermanos a la obra” también incursiona en la música y sorprende a sus seguidores con sus versiones acústicas

Drew Scott, conocido mundialmente por ser uno de los integrantes del programa “Hermanos a la obra” transmitido en el canal Discovery Home & Health y que conduce junto a su hermano Jonathan, tiene otra afición: es músico. El presentador comparte sus versiones acústicas de diversas canciones a través de las redes sociales.

El presentador canadiense, junto con su pareja tienen un podcast llamado “At Home with Linda”, donde conversan de diversos temas con respectivos invitados. Sin embargo, se destacan los covers que realiza Scott, siendo uno de ellos el de su canción favorita “Home” de Michael Bublé. “Esta ha sido una de mis canciones favoritas durante mucho tiempo… Me hace pensar en casa“, fue lo que escribió en la descripción del video.

El exitoso integrante de “Hermanos a la obra” sorprendió a todos sus seguidores, compartiendo el breve extracto -la versión completa está en @athome– quienes quedaron encantados y entregaron diversos mensajes apoyando su talento: “¡Además canta!”, “Hermosa voz”, “Puedes hacerlo todo”, “Hermoso cantante, muy talentoso”, “¡Uno de mis temas favoritos también, y lo hiciste maravillosamente amigo!”, fueron parte de los comentarios recibidos.

Sin embargo, no es la primera vez que Drew comparte hits en redes sociales, puesto que para la Navidad del 2020, publicó un clip de la canción “Nothing Feels Better Than Christmas” compuesta por él. Además, de otros temas como su versión de “Yesterday”, el clásico de The Beatles, “Love Yourself” de Justin Bieber y “Shallow”, la canción ganadora de un premio Oscar, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper en la película “A Star Is Born”.

Cabe recordar que los gemelos Scott comparten el exitoso programa “Hermanos a la obra”, que iniciaron el año 2011 y los ha llevado a formar un imperio inmobiliario. Donde su papel es obtener casas en buenas condiciones por las que intenta pagar el menor precio posible, mientras que su hermano Jonathan remodela las viviendas para venderlas y lograr mayor ganancia.