Di Mondo y su emocionante experiencia en la última gala de Viña: “No me puse a llorar para no destrozar el maquillaje”

En plena nostalgia por el Festival de Viña, Ciudadano ADN quiso conversar con uno de los protagonistas de este evento, principalmente quién se lleva todas las miradas durante la gala, Di Mondo, quién abrió comentado sobre su estado de salud después de que él y su pareja Eric Javits salieran positivo a Covid-19.

“No fue tan complejo para ninguno de los dos y ya estamos al 100% de vuelta a buena salud”, aseguró. Y narró que se contagiaron cuando “nos fuimos de vacaciones para Navidad y Año Nuevo. Fuimos a Disney World y yo estuve en Miami. Podía pasar, podía no pasar, pero yo siento que, dentro de todo, independiente de que lo hayamos tenido o no, pienso que la vida tiene que seguir, lamentablemente es crudo decirlo, pero es así”.

Así, el ícono de la moda también entregó detalles respecto a cómo se encuentra su familia, “específicamente mis padres han pasado bastante encerrados y tranquilos, así que bien, muy buena salud tienen ellos y de verdad que se han mantenido bastante distanciados, sobre todo el año pasado: Ahora han salido un poquito, pero muy poco”.

El rey del Festival de Viña

Durante esta semana se estaría realizando el Festival de la Canción de Viña del Mar, un evento al que siempre es convocado Di Mondo y cautiva todas las miradas no solo en su presencia en la gala, sino que también con sus atuendos en diversos programas.

“No soy una persona muy nostálgica porque vivo en el aquí y ahora, y siempre pienso más en el futuro que en el pasado, pero obviamente he estado recordando momentos y experiencias inolvidables y sensaciones muy especiales, días de mucha adrenalina, de mucha euforia y pasándolo bien”, explicó.

Y complementó con que “son momentos y experiencias que se disfrutan, y ahí hay un mayor sentido de estar presente, porque pasan tantas cosas, a veces no tan buenas, a veces increíblemente inesperadas”, haciendo referencia a la gala 2019, donde llegó con un atuendo inspirado en un pez volador.

“Cuando nos bajamos del vehículo, ahí al frente de la carpa, los gritos que decían ‘Di mondo, Di mondo’ eran tantos. Nunca lo había escuchado de esa manera, Me emocioné. Y era tanto, tan fuerte, que mis papás estaban en la habitación y estaban al otro lado, básicamente a la orilla del mar, la habitación estaba a ese lado del casino. Y ellos escuchaban el ruido de los gritos”, recordó.

Agregó, que “cuando nos bajamos literalmente no me puse a llorar para no ensuciar y destrozar el maquillaje, pero la emoción era muy grande y obviamente la gente me sigue preguntando de las cuatro tenidas cuál es tu favorita, y es la última, porque el trabajo en esa tenida es impresionante. Es impresionante la cantidad de pedrería, la parte solo del flequillo, que son metros y metros de flequillo y piedras que son enanas, fueron trabajadas, sólo la pedrería, por 15 personas”.

Luego de tener esa gran experiencia, la alfombra roja no se volvió a estirar para el año 2020 por el estallido social. Así, Di Mondo analizó que compartió la cancelación al “100%. Yo le decía mucha gente, incluso en los medios, yo no creo que vaya a haber gala y creo que tampoco hace sentido, pero después, reflexionando, es una oportunidad de poder que toda la gente que asista también comunique“.

Un papel en la empresa de Eric

La pandemia para Di Mondo y Eric Javits no solo los involucró con más tiempo casa, sino que los unió a través de lo que realiza el diseñador de sombreros. “Al comienzo de la pandemia me di cuenta que esto iba a ser serio, quiero decir, mundialmente, no solo en Estados Unidos. Y, efectivamente, la empresa de Eric se iba a ver afectada, una tienda que vende al por mayor. Pasó que yo siempre dije ‘algo hay que hacer aquí, algo hay que formular’, porque después, como al mes y tanto después, me entero que con las cancelaciones de producción que alcanzaron a realizarse, iban a ver más 70 mil unidades sin vender“, narró.

Lo que es “mucho dinero solo en costo. Entonces, yo creo que esa es una de las decisiones, porque Eric quiso mantenerse. Al principio también pensó ‘bueno, cerremos y nos vamos a vivir a Florida’, y yo siempre le dije con ‘pandemia o sin pandemia, en crisis o no en crisis, la gente necesita sombreros para protegerse del sol’ y yo creo que que yo me involucré un poco. Después, tuvimos unas ventas increíble online”, finalizó.

Su vinculo con Chile

Comúnmente Di Mondo viene a Chile para las festividades y el festival, pero ahora no ha podido, por lo que está “un poquito apenado, porque no he visto a mis papás desde julio del 2019, que ellos vinieron de vacaciones para acá y no los veía desde entonces, porque se suponía que iba a ir en noviembre. Después de 2019, eso se canceló, y más tarde no hubo las actividades del festival. Después partió la pandemia, entonces no los he visto”.

A pesar de la distancia, ninguno de los dos ha pensado venirse a vivir al país, ni “tampoco están dentro de los planes. Me siento y me identifico como neoyorquino, por lo menos en esta etapa, pero pienso que nuestra casa, nuestra base, será aquí en Nueva York. Yo creo que dentro de poco nos gustaría quizás vivir un par de meses en Florida“.

“Veo una similitud”

Tras ser consultado si encuentra el parecido entre él e Ignacio Briones, Di Mondo aseguró “veo una similitud, yo me río, no me molesta. Todo eso yo me lo tomo con mucho amor, veo muchos memes, me río. Unos son más chistosos que otros”.

Pero, “estuve pensando el otro día y lo tomé un poquito no tan light, porque yo no soy partidario de ningún partido político en específico, pero creo que hay una gran gravedad en el gobierno de Piñera, donde por experiencia de familia, por mis padres, que mi papá vivió fuertemente el golpe militar, y mi mamá también por otro lado”.

“No sé específicamente los números de muertes que hubo, el número de gente que perdió los ojos, pero yo diría fuertemente que no me parezco en nada a Ignacio Briones. Yo como humano no podría ser partícipe de un gobierno con ese nivel de falta de derechos humanos, yo no puedo matar ni una hormiga”, reflexionó.