“Te adaptas o te mueres”: Di Mondo reveló las acciones que tomó para salvar la empresa de su novio

Las empresas de rubros no esenciales son las que más se han visto afectadas por la pandemia del Covid-19, lo que ha obligado a sus dueños y dueñas a reinventarse y apuntar hacia el E-Commerce o simplemente volcarse a los productos esenciales. Así fue el caso de la sombrerería de Eric Javits, diseñador estadounidense y pareja de Di Mondo, que entró en crisis producto de la emergencia sanitaria.

El fashionista, cuyas alfombras rojas siguen siendo recordadas hasta la actualidad, elaboró un plan para ayudar a su novio. “Todas las tiendas no esenciales estaban cerradas y los pedidos fueron cancelados, incluso algunos que estaban destinados para fin de año. En resumen, casi 70 mil unidades en inventario, entre sombreros y carteras, que no se venderían. En algún momento se pensó en cerrar la empresa”, detalló Di Mondo en entrevista con LUN.

Para enfrentar la crisis, el influencer se involucró en los negocios de Javits y propuso nuevas estrategias de venta, que incluyó potenciar la venta online.

“La primera publicidad que hicimos fue a principios de mayo durante diez días. Gastamos 400 dólares y eso generó 47 mil dólares en ventas. Quizás no era mucho para lo que vendía la empresa, pero la proporción era enorme”, señaló Di Mondo, en alusión a la inversión y la ganancia.

Pero el camino para llegar a ser jefe de operaciones no fue sencillo, ya que los trabajadores de la compañía de Javits se resistieron a sus decisiones. De todos modos, cada medida se ejecutó.

Di Mondo reconoció que es la primera vez que realiza trabajo de oficina: “Literalmente trabajamos como perros con Eric y todo el equipo. Por casi dos meses llegábamos a las 6:30 AM a la oficina y nos quedábamos hasta la noche, pero no me importa porque me encanta el rol empresarial“.

También reflexionó en torno a su nueva situación. “A lo largo de mi vida he aprendido muchas cosas que me han ayudado a enfrentar este desafío. Uno no puede congelarse ante un problema, por el contrario lo tienes que absorber, analizar y reaccionar. Readaptarse es clave en un mundo normal, pero en pandemia ha sido crucial. Te adaptas o te mueres“, sentenció.