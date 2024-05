Hijo de Nabila Rifo tras homicidio de la pareja de su madre: “Estoy preso, pero por lo menos mi mamá está tranquila, nunca nadie más le va a pegar”

En un crudo relato a La Tercera, Luis Torres Rifo, el joven de 20 años involucrado en el homicidio del compañero de su madre, Nabila Rifo, expresó su sentir y detalles sobre el incidente que acabó con la vida de Gerardo Bañares. Nabila, conocida por haber sobrevivido a un ataque extremadamente violento por parte de su excompañero Mauricio Ortega hace siete años, vive otro episodio trágico a través de sus hijos.

Torres, actualmente en prisión preventiva, compartió cómo la violencia ha marcado profundamente su vida y la de su familia. “Fui a la psicóloga cuando mi mamá aún estaba en el hospital”, confesó Luis, refiriéndose a los eventos de 2016. El joven reveló la impotencia y la rabia que sentía por no haber podido proteger a su madre en aquel entonces: “Me decía a mí mismo: ¿Por qué me habré ido esa noche?”.

Con una mezcla de resignación y alivio, Luis afirmó: “Estoy muy tranquilo. Estoy preso, pero por lo menos mi mamá está tranquila. Nunca nadie más le va a pegar, ni nada”. Este comentario refleja el ambiente de constante amenaza que vivió Nabila incluso después de su primer ataque, especialmente con su nueva pareja, Gerardo Bañares, quien según Luis, había amenazado de muerte a un amigo de Nabila en su presencia.

El día de los hechos, según Luis, la violencia escaló rápidamente. “Una vez vio que ella hablaba con un amigo. Y él le dijo: ‘voy a matar a este huevón, lo voy a hacer cagar a cuchillazos. Y tú vas a estar al lado mío, para que sepas cómo le hago eso’”, contó. La violencia que Nabila enfrentó de Bañares se confirmó trágicamente el día que él falleció.

“Era como estar en un sueño”

Luis y su hermano menor, en un intento de defender a su madre, confrontaron a Bañares, lo que desafortunadamente culminó en su muerte. “Mi hermano lo golpeó con un bate y yo con una manopla”, detalló Luis, describiendo el incidente como un estado de shock: “Estaba como cegado, no despertaba. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Era como estar en un sueño”.

El impacto de sus acciones solo se hizo real cuando vio las consecuencias físicas de su enojo. “Después lo vi tirado. Entré a la casa y desperté. Vi la manopla ensangrentada. Le dije a mi hermano chico, perdón. Quizás me vaya preso, porque lo vimos tirado. Estábamos tristes. Fue raro. Nunca había experimentado algo así”, concluyó Luis, visiblemente afectado por la gravedad de los hechos.