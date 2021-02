“Desde que tenía 6 años”: Mara Wilson de Matilda sobre la sexualización que sufrió cuando era niña

Mara Wilson, actriz que protagonizó la cinta Matilda (1996), escribió un ensayo en The New York Times sobre los peligros que enfrentó cuando era una estrella de cine infantil.

La intérprete de 33 años utiliza el documental Framing Britney Spears como punto de partida de su ensayo, asegurando que ella y la “princesa del pop” aprendieron la misma lección: “cuando eres joven y famosa, no puedes controlarlo”.

En su texto, Wilson señala que “nunca aparecí en ningún lugar con un vestido por encima de la rodilla”. “Fue intencional: mis padres pensaron que así estaría más seguro. Pero no funcionó”, continúo, para luego dar ejemplos del acoso que sufrió.

“En las entrevistas, la gente siempre preguntaba si tenía novio. Desde que tenía 6 años. Los periodistas me preguntaron quién, en mi opinión, era el actor más sexy y qué pensé del arresto de Hugh Grant después de que pidiera servicios de una prostituta”, detalló.

Luego, comentó que “fue divertido cuando los niños de 10 años me escribieron cartas diciendo que estaban enamorados de mí, pero no puedo decir lo mismo cuando tenían 50 años. Yo todavía no tenía 12 y ya había fotos mías en sitios ‘fetichistas’ de pies ‘y montajes con mi cara en sitios de pornografía infantil”.

“Me sentí avergonzada todo el tiempo. Hollywood decidió hablar sobre el acoso en la industria, pero nunca fui acosado sexualmente durante el rodaje de una película. Mi ‘abuso sexual’ siempre sucedió a manos de los medios y el público“, subrayó.

“La forma en que la gente hablaba de Britney Spears fue terrible para mí, y todavía lo es. Su historia es el ejemplo final de un fenómeno que he presenciado durante años: nuestra cultura desarrolla a estos niños solo para destruirlos. Afortunadamente, comenzamos a disculparnos a él. Pero todavía vivimos con las cicatrices “.