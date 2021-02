“Estamos vendiendo las Sputnik baratas”: viralizan parodia en la calle de exministro de Salud argentino

“Argentina, acá se aburre el que quiere”. Con esta frase, un usuario de Twitter replicó un registro que muestra a un hombre imitador del exministro de Salud trasandino, Ginés González García, haciendo de las suyas en la calle.

González debió renunciar al cargo que ostentaba luego de conocerse que realizó gestiones para vacunar a a miembros del oficialismo, entre ellos parlamentarios. Más tarde se excusó refiriéndose al “malentendido” y culpó a su secretaria privada.

Del otro lado de la cordillera se tomaron con algo de humor y sorna este escándalo político y sanitario, por lo que apareció el video de un hombre de características similares al exministro, quien se acercó a un automóvil.

“Muchachos, soy el ministro. Estamos vendiendo las Sputnik baratas. Me da una moneda, me quedé sin laburo”, dijo el imitador con un cooler en sus manos, causando las risas de los ocupantes del auto, quienes no dudaron en darle dinero.

Cabe recordar que el proceso de vacunación en Argentina se realiza con la tecnología rusa.

Revisa aquí el registro viralizado: