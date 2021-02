“Alguien más a quién culpar”: El mensaje del astrofísico Neil deGrasse Tyson sobre Mercurio retrógrado

Si crees en las alineaciones astrales y que eso tiene que ver con tu personalidad o las cosas que puedan ocurrir en tu vida, seguramente sabes los problemas -especialmente de comunicación- que se producen cuando hay “Mercurio retrógrado”.

En términos astronómicos en tanto, es decir para la ciencia, solo se trata de que desde el punto de vista terrestre, cada cierto tiempo el planeta Mercurio se ve “retrocediendo” en el cielo debido a la diferencia en la rotación de ese astro y la Tierra.

Este hecho fue materia de comentario por el famoso y reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien a través de su cuenta en Twitter, ironizó sobre el hecho.

“Hoy, Mercurio, el planeta que retrocede con más frecuencia, termina su dominio de 20 días sobre la civilización. Así que cuando te pasen cosas malas después de hoy, necesitarás a alguien más a quién culpar. Hasta que Mercurio retroceda de nuevo, en cien días más”, dijo el científico, motivando en poco tiempo una gran cantidad de comentarios, “me gusta” y republicaciones de su opinión sobre Mercurio retrógrado.

Today, Mercury, the most frequently retrograding planet, ends its 20-day grip on civilization.

So when bad things happen to you after today, you’ll need to find something else to blame them on, until Mercury retrogrades again, 100 days from now.

