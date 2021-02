Actriz de Game of Throne se lanzó contra Marilyn Manson: “Es un monstruo que casi me destruye”

La actriz Esmé Bianco, conocida por interpretar a “Ros” en Game of Thrones, arremetió contra Marilyn Manson en una entrevista con la revista New York.

En medio de las acusaciones de abuso sexual y maltrato hacia el cantante, la intérprete británica, que mantuvo una relación con Brian Warner durante algunos años, confesó que él la violó durante la grabación de un videoclip.

Además, Bianco señaló que Manson la obligaba a vivir una vida que ella no quería, bajo reglas absurdas que si no eran cumplidas, él la perseguía con un hacha en mano.

Sobre el videoclip y canción en cuestión, llamada “I Want to Kill You Like They Do in the Movies”, la también Dj reveló que nunca se publicó y que el cantante estadounidense jamás se lo mostró a ella.

“Me sentí como una prisionera”, continuó. “Iba y venía cuando quería. Las personas con las que hablaba estaban bajo su completo control. Llamó a mi familia escondida en el armario“, sentenció.