Super Bowl: presentación de The Weeknd provocó ola de memes en redes sociales

La presentación de The Weeknd en el show de medio tiempo del Super Bowl este domingo en Estados Unidos dividió al público.

Muchas personas aplaudieron el concierto del canadiense, mientras que otros afirmaron que no cumplió las expectativas.

Los usuarios rápidamente se tomaron las redes sociales para comentar al respecto, donde los memes cubrieron la web.

Revisa aquí algunos de los memes:

Grammy seeing that The Weeknd did THE SHOW in the SuperBowl and did not nominate him pic.twitter.com/bmedZht7Uo

— sofia ˣᵒ (@sohmani_) February 8, 2021