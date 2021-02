Paris retiró línea de poleras de su tienda online tras polémico mensaje impreso en prenda

Una polémica se desató en estas horas luego que un comprador de Tiendas Paris descubriera un inquietante mensaje en una de sus poleras.

Tal como lo mostró Claudio Somorrostro en su cuenta de Twitter, en una de las prendas de la línea Get Out de la marca Streets decía: “¡Me tienen atrapado en la fábrica de poleras, ayuda!”.

Hoy recibí una compra hecha en @tiendas_paris, entre ellas una polera marca #GetOut y me encuentro con este mensaje "Me tienen atrapado en la fabrica de poleras ayuda". La situación es gravisimo clave @CencosudChile ponga antecedentes e investigar@fastcheckcl @biobio @CNNChile pic.twitter.com/0nRBOJvwlL — Claudio Somorrostro (@Haomaru_) February 4, 2021

Esto enojó a las redes sociales y provocó que Paris y la marca respondieran en el mismo tuit del consumidor. No obstante, la situación escaló a mayores niveles.

Paris decidió retirar totalmente la línea de estas poleras de su tienda online, la que durante esta mañana estaba disponible en su página.

En un comunicado, desde Paris expresaron: “En relación a lo ocurrido con la campaña realizada por la marca Get Out, Tiendas Paris, informa lo siguiente: Rechazamos cualquier tipo de campaña que reste seriedad al grave problema del trabajo forzoso en el mundo y a toda actividad que se realice en condiciones que afecten la integridad de las personas”.

Y continuaron: “La campaña de marketing de la marca Get Out refleja una desconexión absoluta con el esfuerzo mundial por erradicar esta clase de abusos. La campaña de marketing de la marca Get Out fue de total y exclusiva responsabilidad de dicha marca y no fue comunicada a Tiendas Paris. Debido a ésta situación, la marca y sus productos ya no estarán disponibles en Paris.cl. “Lamentamos lo ocurrido”, finalizaron.

Gracias esta situación, Streets también decidió emitir un comunicado público sobre la situación, eliminado las respuestas que anteriormente habían dado al cliente.

“Lamentamos desde ya la conmoción que esto causó, entendemos y agradecemos su preocupación y todos los mensajes, inclusos los que están en contra nuestra (y que están…justificados) que hemos recibido en las ultimas horas”, señalaron y aseguraron que el autor del mensaje fue despedido: “el responsable directo ya no trabajará con nosotros”.

Estimados,

El día de ayer un cliente, con toda razón, se preocupó por un mensaje en una de nuestras poleras, lamentamos desde ya la conmoción que esto causó, entendemos y agradecemos su preocupación y todos los mensajes, inclusos los que están en contra nuestra (y que están… pic.twitter.com/dGKschU7rg — Streets (@streetscl) February 5, 2021

“El mensaje que fue parte de un conjunto (ningún otro es tan tonto como este) nos pareció simpático en su momento y entendemos el error“, añadieron y aseguraron que son una pequeña empresa en donde han crecido de a poco y sin “plata de papás millonarios”.

Y enfatizaron: “Las poleras las estampamos nosotros acá, incluyendo la parte de la talla. Reiteramos nuestras…más sinceras disculpas, a ustedes, y a nuestros aliados que se vieron envueltos”.

“Sabemos que este fue un error muy grande y esperamos que sepan perdonarnos, nosotros tomaremos lo que hemos aprendido en estas horas para no volver a… cometer estos errores. Como forma de enmendar esto, buscaremos alguna fundación relacionada con la trata de personas a la que podamos ayudar dentro de lo posible. Nuevamente perdón”, concluyeron.