Mensaje de auxilio escondido en polera generó indignación: “No es un tema para reír”

Un insólito mensaje es el que encontró el tuitero Claudio Somorrostro en una polera que compró por internet. Según mostró en Twitter, su prenda tenía impreso un texto que decía: “¡Me tienen atrapado en la fábrica de poleras, ayuda!”.

“Hoy recibí una compra hecha en Tiendas Paris, entre ellas, una polera marca Get Out y me encuentro con este mensaje”, relató. “La situación es gravísima”, añadió etiquetando a las marcas pertinentes para obtener una respuesta, además de llamar a investigar la situación.

Hoy recibí una compra hecha en @tiendas_paris, entre ellas una polera marca #GetOut y me encuentro con este mensaje "Me tienen atrapado en la fabrica de poleras ayuda". La situación es gravisimo clave @CencosudChile ponga antecedentes e investigar@fastcheckcl @biobio @CNNChile pic.twitter.com/0nRBOJvwlL — Claudio Somorrostro (@Haomaru_) February 4, 2021

“Si es un pedido de auxilio real deben verlo con el fabricante. Si es marketing es igual de horrendo“, añadió en otro mensaje.

La situación se viralizó en Twitter con más de 3 mil retuit. Ante esto, la tienda aludida contestó: “El caso está siendo escalado con el área correspondiente. Quedamos atentos a tu mensaje”.

Buenas tardes Claudio, por favor indicanos el número de orden de compra vía DM, te comentamos que el caso está siendo escalado con el área correspondiente.Quedamos atentos a tu mensaje. — Tiendas Paris (@tiendas_paris) February 4, 2021

Después, fue Streets, marca dueña de la línea Get Out quienes decidieron dar una explicación al insólito mensaje impreso en sus poleras.

“Para contextualizar, las poleras tienen variados mensajes con la intención de ser agradables. No todos traen el mismo. Entendemos que el mensaje en cuestión no es gracioso y no es un tema para reír, por lo cual ya fue retirado. Reiteramos las disculpas”, expresaron junto a la captura de otro modelo, con otro mensaje.

Para contextualizar, las poleras tienen variados mensajes con la intención de ser agradables. No todos traen el mismo. Entendemos que el mensaje en cuestión no es gracioso y no es un tema para reír, por lo cual ya fue retirado. Reiteramos las disculpas. pic.twitter.com/ExTkSbwNjH — Streets (@streetscl) February 5, 2021

Luego, añadieron: “Confirmamos el mensaje fue parte de una campaña de nuestra parte, no asociada a Paris. No hay nadie atrapado. Entendemos que fue una mala decisión que ya corregimos. Lamentamos cualquier preocupación al respecto, ya que es un tema para nada gracioso”.

A pesar de la explicación de la marca, usuarios de dicha red social no tardaron en expresar su indignación ante la “broma” impresa en la prenda.