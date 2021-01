The Office: Usuarios de redes sociales respondieron al intento de funa de Michael Scott

El jefe de la sucursal de Scratton, de la papelera Dunder Mufflin, Michael Scott de la serie The Office fue funado en Estados Unidos y escaló tan rápido que se convirtió en Trending Topic en Twitter a nivel mundial por una usuaria que se hace llamar Jess.

“Recordatorio de que Michael Scott es un jefe cobarde, incompetente, sexista, misógino, racista y en general echa abajo el estado de ánimo de todos en cualquier lugar al que entra”, dice el tuit que fue publicado el 24 de enero y ya cuenta con 2.8 millones de retweerts pero solo 283 likes.

he deserves to be in jail I will hold this opinion to my grave — jess (@louistinn) January 25, 2021

Por si fuera poco, Jess continuó y agregó: “Él merece estar en la cárcel y mantendré esta opinión hasta en la tumba”.

Las redes sociales explotaron y los usuarios comenzaron a discutir en base a que Michael Scott es sólo un personaje ficticio y que dentro de la serie cumple el rol de satirizar dichas características por lo que la chica recibió respuestas como: “Cálmate, es un personaje de ficción” y “¿Estás hablando en serio?”.

A raíz de aquello, nuevamente volvió a comentar: “Silencié las notificaciones de las personas que no sigo y todas estas respuestas. ¿Por qué están defendiendo a un personaje tan malo?”

lmao I muted notifs from ppl I don't follow and all these qrts. why are y'all defending a character this bad 😂 — jess (@louistinn) January 25, 2021

Dicha publicación fue la que desató una serie de reacciones sobre todo en personas de Latinoamérica quienes llenaron de memes a modo de respuesta, incluso comparándolo con Manuel Cerda de “La Ofis“, una serie chilena donde Luis Gnecco fue el protagonista.

Y los que quieren cancelar a Michael Scott, espérense que conozcan a Manuel Cerda… pic.twitter.com/iEV9ZUjc6H — j. f. aravena (@aravenajf) January 28, 2021

Aunque al ser un personaje de ficción no puede ser cancelado, el personaje sí lo fue en la serie propiamente tal, incluso en ocasiones tuvo que reparar en sus errores por su carácter y personalidad que reflejan una representación de los malos aspectos de los seres humanos.

A continuación, los memes que dejó la “cancelación” al famoso personaje:

esa galla funando a michael scott pic.twitter.com/I1KmgMOXBY — sailor fome 🌙 (@sailor_fome) January 28, 2021

Justo el día en que cancelaron a Michael Scott llegaron las cartas UNO de The Office que compré pic.twitter.com/7hR9r8ZH0C — Francisco Corvalán Ortega (@corvalanpancho) January 28, 2021

Ya que Michael Scott es tendencia aprovecho pic.twitter.com/494zix6MeA — Lucho Ghi (@LuxoGhi1) January 26, 2021

Veo que Michael Scott es tendencia, así que aprovecho para compartir una de sus mejores frases: pic.twitter.com/RerpHFr7yU — Alcohol en gil (@CasaresEzequiel) January 26, 2021