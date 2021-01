Comparten video de Kanye West discutiendo fuertemente con Chance the Rapper

Esta semana compartieron un video que muestra el tenso momento que Kanye West y Chance the Rapper vivieron en un estudio de grabación.

Esta escena será parte del documental sobre Donda, uno de los álbumes de West.

El video muestra a Kanye, frustrado, gritándole a su colega: “¡Siéntate o vete!”.

El pasaje está narrado por Dame Dash, amigo y colaborador de Kanye. “Solo pensé en deshacerme de la gente que lo irritaba, sacarlos de allí, divertirnos mientras somos creativos”, dice.

“Chance vino a ver cómo le estaba yendo a Kanye. Ellos saben que él siempre está lidiando con sus problemas. Se enojaron, pero resultó bien“, finalizó.

Kanye West yelling at Chance The Rapper in a new leaked documentary pic.twitter.com/5t7h5edG4t

— Complex Ambition (@CmplxAmbition) January 24, 2021