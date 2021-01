Argentino ex “Cuestión de peso” se operó 28 veces para ser como Ricky Martin

Francisco Ibáñez mejor conocido como “Fran Mariano”, saltó a la fama tras su participación el año 2011 en el programa “Cuestión de Peso” en Argentina, donde logró bajar más de 90 kilos.

Sin embargo, su cambio físico no solo quedó ahí y después del show televisivo, decidió operarse para ser igual que su ídolo, Ricky Martin.

Su excesiva admiración por el cantante puertorriqueño llevó a que el trasandino se sometiera a 28 cirugías en todo su cuerpo para ser como el intérprete de “Livin’ la Vida Loca“, gastando más de un millón de pesos argentinos en el proceso, es decir, casi $9 millones de pesos chilenos.

El ahora “Coach de Vida y Negocios”, fue compartiendo su transformación a través de su cuenta de Twitter, donde una de sus primeras publicaciones fue en 2015. “El mundo esta lleno de supermodelos, pero estos son los planes que dios tenia para mi! No necesito nada mas…”.

Es que, para el también exintegrante del reality show “Soñando por Bailar 2“, realizarse intervenciones era como ir al “shopping“, tal como expresó en un posteo el 27 de noviembre del año 2019.

