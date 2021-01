Mujer asegura haber viajado al año 3.780: este es su testimonio

Una mujer que se hace llamar Clara asegura haber viajado al futuro al año 3.780, y su testimonio, muy al estilo de Terminator, se hizo viral.

La entrevista original fue publicada en 2018 por el canal de YouTube ApexTV, especializado en misterios y sucesos paranormales, pero ahora volvió a hacerse viral, acumulando más de 15 millones de reproducciones.

“Quiero hablar de eventos que sucedieron en el año 2000. Yo servía en el ejército, y mi único objetivo era construir mi propia carrera. Mi historia está relacionada con los viajes en el tiempo. Les parecerá que esto es una fantasía, pero les aseguro que ya es una tecnología utilizada con fines militares en el presente“, comenzó contando la mujer, quien indicó que no puede decir de qué país era o cuál es su verdadero nombre.

“El objetivo de nuestra operación era ir al año 3.780 para obtener algunos detalles sobre los robots. Las partes con inteligencia artificial. Mientras pensábamos que seríamos capaces de demostrar al mundo que este tipo de robots furiosos podrían conllevar a la eliminación de los humanos y la humanidad sería aniquilada por los robots”, afirmó.

Sobre cómo lograron realizar el viaje, Clara detalló: “El nombre de la máquina del tiempo es Isaac, en honor al nombre del profesor que la creó. Isaac es una máquina del tiempo que funciona con electricidad. Es una colaboración entre sillas metálicas, el cuerpo humano, una serie de corrientes eléctricas y frecuencias de tiempo […] El humano debe sentarse en la silla metálica con una gran cantidad de agujas que conducen la electricidad a través de su cuerpo”.

Asimismo, añadió que “hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y, por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente al estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba al silicón“.

“Ruinas, edificios prendidos fuego, cuerpos de personas, autos destruidos y otros objetos prendidos en una extraordinaria llama rosada”, son parte del escenario descrito por la mujer, donde muestra la piel de los robots del futuro.

